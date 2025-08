Ucraina, le notizie del 2 agosto – Trump dispiega sottomarini nucleari dopo “provocazioni” Medvedev: “Minacciati dalla Russia”

Cresce la tensione tra Stati Uniti e Russia sulla guerra in Ucraina. Dopo l’intenso scontro verbale dei giorni scorsi sui social con l’ex presidente russo Dmitry Medvedev, ieri (venerdì) il leader americano Donald Trump ha annunciato di aver ordinato il “posizionamento di due sottomarini nucleari nelle regioni appropriate”. Ha detto di averlo fatto “per la sicurezza del nostro popolo” dopo quella che ha definito “una minaccia“. Intanto, sul campo, sono state sentite esplosioni in mattinata in diverse città della Crimea. Ecco tutte le notizie dalla guerra in diretta di oggi, sabato 2 agosto.

Guerra Russia-Ucraina, le news del 2 agosto Gli ultimi sviluppi del conflitto in Ucraina dopo le decisione di Donald Trump di dispiegare sottomarini nucleari “nelle regioni appropriate” in risposta alle “provocazioni” dell’ex presidente russo Medvedev. Segui tutte le notizie in diretta di oggi 2 agosto. Inizio diretta: 02/08/25 07:00 Fine diretta: 02/08/25 23:15