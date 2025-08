La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arriva all’aeroporto internazionale Atatürk di Istanbul. La premier, in visita in Turchia, ha in programma un incontro trilaterale, Palazzo di Dolmabahçe, col presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdogan, e con il primo ministro della Libia, Abdul Hamidf Mohammed Dbeiba.