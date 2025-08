Giubileo dei Giovani, il Prefetto di Roma: “Più persone del previsto ma tutto sta funzionando”

“Per adesso sta andando tutto bene, c’è un clima di serenità, tantissimi ragazzi che hanno invaso pacificamente la città, anche qui ci sono più persone di quanto previsto e poi domani quando raggiungeranno Tor Vergata faremo un bilancio definitivo”. Soddisfatto Lamberto Giannini, Prefetto di Roma per la risposta della macchina organizzativa in questo Giubileo dei Giovani che ha attirato in città più di mezzo milione di persone. “Quello che possiamo dire – aggiunge Giannini – è che siamo pronti per accogliere anche 1 milione di persone. Non abbiamo rilevato criticità anche grazie ai cittadini che hanno dimostrato uno straordinario senso di accoglienza e anche dal clima e lo spirito di questi ragazzi”.