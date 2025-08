Biden contro Trump: "Sono giorni bui, fa del suo meglio per smantellare la Costituzione"

L’ex presidente Joe Biden ha affermato giovedì che “questi sono giorni bui” negli Stati Uniti, accusando l’amministrazione di Donald Trump di “fare del suo meglio per smantellare la Costituzione” con l’aiuto del Congresso controllato dai repubblicani e della Corte Suprema. “Il nostro futuro è letteralmente in gioco”, ha avvertito Biden in un discorso alla convention dell’Ordine Nazionale degli Avvocati a Chicago.

Biden si è detto orgoglioso dei giudici di sua nomina e ha condannato gli studi legali e i media che si piegano alle pressioni. “I politici assistono con gioia alla deportazione di immigrati di lunga data, strappati alle proprie famiglie“, ha detto ancora Biden. “Preparatevi, gente, questo è solo l’inizio”, ha detto Biden.