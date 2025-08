Anthony Hopkins riveste i panni di Hannibal Lecter in un video postato sui social, sui quali è sempre molto attivo, indirizzato a Kim Kardashian. L’attore premio Oscar, celebre per il suo ruolo di serial killer, ne ‘Il silenzio degli innocenti‘, prova la maschera ringiovanente della star dei reality americana: “Ciao Kim, mi sento già 10 anni più giovane“, afferma Hopkins nel video. “Grazie, Kim. Non esitare a venire a cena”, l’ironica didascalia a corredo.