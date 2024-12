Il due volte premio Oscar Anthony Hopkins ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram mentre si esibisce suonando il pianoforte. L’attore, nei suoi post, ogni anno dedica performance suonando o ballando e in occasione del periodo natalizio si diletta in un’esecuzione al piano. “Questa è la stagione per essere allegri“, l’augurio che Sir Hopkins scrive a commento del video, aggiungendo in tono autoironico: “Disponibile per matrimoni, compleanni e occasioni speciali, per divertimento e gratis”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata