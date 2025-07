Ucraina, Mattarella: "L'aggressione della Russia è macigno sulle prospettive Ue"

“Prosegue, angosciosa, la postura aggressiva della Russia in Ucraina: un macigno sulle prospettive del continente europeo e dei suoi giovani”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso della cerimonia del Ventaglio al Quirinale. “E’ la storia – maestra di vita – che insegna che, fin tanto che non saremo riusciti a eliminare dalla vita internazionale le tentazioni di dominio su altri popoli (ciò che, più o meno, equivale a far scomparire il male dall’umanità), è l’equilibrio che impedisce di seguire le tentazioni di dominio”.