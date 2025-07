Sovraffollamento carceri, Garante detenuti: “Al Governo chiediamo liberazione anticipata speciale”

“Come Portavoce della Conferenza nazionale dei Garanti dei detenuti voglio sottolineare che in diversi penitenziari italiani sono in corso manifestazioni per attirare l’attenzione della politica sul sovraffollamento carcerario e sui sucidi in carcere. Chiediamo al governo un atto concreto come la liberazione anticipata speciale per arginare questi fenomeni di fronte a numeri che sono ormai insostenibili: 62mila detenuti in strutture agibili per 42mila posti, 58 suicidi dall’inizio dell’anno“. Lo ha dichiarato Samuele Ciambriello, Portavoce della Conferenza nazionale dei Garanti dei detenuti, che questa mattina ha partecipato alla manifestazione svoltasi all’esterno del carcere di Poggioreale a Napoli.