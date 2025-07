I leader di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, hanno esposto uno striscione sulla facciata di Montecitorio per denunciare la grave situazione in cui versa la popolazione palestinese di Gaza. ‘L’ipocrisia uccide come la fame. Meloni sveglia’, si legge sul grosso manifesto su cui è stampata anche la foto di un bambino gravemente malnutrito.