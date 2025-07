Coprifuoco per under 14 a Praia a Mare, sindaco: “Problema di ordine pubblico, obiettivo è proteggere anche i minori”

Coprifuoco per i minori di 14 anni a Praia a Mare, un piccolo comune della provincia di Cosenza. Lo ha imposto il sindaco Antonino De Lorenzo con un’ordinanza valida fino al 30 settembre: gli under 14 non potranno uscire di casa tra le 00:30 e le 7:00 se non accompagnati da un genitore o da un altro adulto. L’obiettivo è contrastare un fenomeno sempre più diffuso che vede protagonisti i più giovani che durante la notte si rendono protagonisti di atti violenti, vandalismo o altri reati.

“Due anni di amministrazione, di esperienza, ci hanno mostrato che durante il mese d’agosto giovanissimi, sia soli che in gruppo hanno causato dei problemi di ordine pubblico”, spiega il sindaco. L’ordinanza prevede una multa di 100 euro per ogni minore sorpreso fuori casa oltre l’orario stabilito e una sanzione di 250 euro per ogni adulto ritenuto responsabile della violazione. “L’obiettivo è quello di prevenire e non di curare, curare tutto quello che sono le notti del mese d’agosto”, prosegue De Lorenzo. E di proteggere gli stessi minori che, in giro soli di notte, possono essere loro stessi vittime di violenza. “Praia passa da circa 6.300 abitanti a circa 50.000″, durante la stagione estiva. “E’ uno stress enorme per la polizia locale, per i carabinieri che fanno un lavoro enorme da queste parti, per tutte le forze dell’ordine. Pertanto è necessario un intervento straordinario per poter portare a casa la stagione senza che nessuno si faccia male”, conclude il primo cittadino di Praia a Mare.