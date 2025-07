Affidopoli, Matteo Ricci dopo l’interrogatorio: “Molto soddisfatto”

“Sono molto soddisfatto, ho risposto a ogni domanda e ho raccontato tutto ciò che so rispetto ai fatti contestati, rispetto alla mia attività da sindaco”. Lo ha detto Matteo Ricci, europarlamentare Pd e candidato alla guida della Regione Marche, dopo 5 ore e mezza di interrogatorio alla Guardia di Finanza di Pesaro. L’ex sindaco di Pesaro è indagato nell’ambito dell’inchiesta ‘Affidopoli’, sull’affidamento di incarichi pubblici nel periodo in cui era primo cittadino. È sceso dall’auto del suo avvocato Lucio Monaco per parlare con i giornalisti. “Ho ribadito la mia assoluta estraneità ai fatti e, anzi, ho apportato anche un contributo ulteriore per l’accertamento della verità – ha aggiunto -. Ringrazio quindi i magistrati per il loro lavoro. Sono molto sereno e determinato e adesso torno a quello che ho sempre fatto, fare campagna elettorale tra la gente e per la gente”.