Venezuela, Maduro su un possibile dialogo con gli Usa: "Difficile, la loro è una politica bipolare…"

Il presidente del Venezuela Nicolas Maduro ha espresso cautela nei confronti dei rapporti con gli Stati Uniti mentre votava alle elezioni locali di domenica. Alla domanda su possibili colloqui con gli Stati Uniti, Maduro ha risposto che “queste cose sono difficili da prevedere”. “Sapete che oggi dicono una cosa e domani fanno l’opposto”, ha detto Maduro dopo aver votato nella base militare di Fort Tiuna a Caracas. “Di fronte a una politica bipolare, dobbiamo agire con la diplomazia bolivariana della pace”, ha aggiunto.

Le sue dichiarazioni arrivano pochi giorni dopo che Maduro ha annunciato che il governo statunitense ha dato il consenso alla Chevron Corp., gigante dell’energia, a riprendere le operazioni in Venezuela. Mesi prima, l’amministrazione del presidente Donald Trump aveva revocato le licenze che consentivano a Chevron e ad altre compagnie petrolifere straniere di operare con limitazioni nel Paese sudamericano, nell’ambito della sua politica di pressione sul governo Maduro. Nonostante l’approccio apparentemente nuovo tra i due governi, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha rilasciato domenica una dichiarazione in cui ha inasprito i toni nei confronti di Maduro, affermando che “non è il presidente del Venezuela e il suo regime non è il governo legittimo”. “Maduro è il leader dell’organizzazione narcoterroristica Cartel de Los Soles, ed è responsabile del traffico di droga verso gli Stati Uniti e l’Europa”, ha ribadito Rubio.