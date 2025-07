Gaza, l'Idf mostra gli aiuti in attesa di essere ritirati: le immagini dal drone

Giovedì l’esercito israeliano ha accompagnato alcuni giornalisti al valico di Kerem Shalom, sul lato di Gaza, per mostrare quelli che secondo loro sono aiuti umanitari in attesa di essere ritirati. Martedì, l’ente che gestisce gli aiuti a Gaza ha diffuso un video girato con un drone che mostrava un accumulo di aiuti delle Nazioni Unite al valico di Gaza e ha affermato che circa 950 camion erano in attesa di essere ritirati e distribuiti nel territorio palestinese dalle Nazioni Unite. Secondo l’Idf, lo Stato di Israele non limita l’ingresso dei camion con gli aiuti nella Striscia di Gaza.

Il problema sarebbe la raccolta e la distribuzione degli aiuti. Tuttavia, l’Onu afferma di non essere in grado di portare aiuti sufficienti a Gaza a causa delle restrizioni imposte da Israele e del deterioramento della sicurezza. L’Ocha (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) ha affermato che le forze israeliane hanno regolarmente negato o ritardato il coordinamento dei movimenti. Gli esperti affermano che Gaza è a rischio di carestia a causa del blocco israeliano e dell’offensiva lanciata in risposta all’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023.