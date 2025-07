Dazi, Meloni: "Evitata escalation potenzialmente devastante, ora il confronto con le associazioni"

“Giudico positivamente il fatto che si sia raggiunto un accordo. Io ho sempre pensato, continuo a pensare, che una escalation commerciale tra Europa e Stati Uniti avrebbe avuto conseguenze imprevedibili, potenzialmente devastanti. Dopodiché la base di dazi al 15% – se ricomprende i dazi precedenti, che di media erano intorno al 4.8%, differentemente da quello che prevedeva un possibile accordo al 10% che sommava i dazi precedenti – secondo me è una base sostenibile”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un punto stampa ad Addis Abeba parlando dell’intesa sui dazi tra Usa e Ue.

“Ovviamente bisogna andare nei dettagli” dell’intesa sui dazi tra Usa e Ue, “e per andare nei dettagli intendo essere certi – ma mi pare che su questo la presidente della Commissione europea sia stata chiara – che all’interno del 15% ci siano alcuni settori che erano particolarmente sensibili, penso alla farmaceutica e alle auto. Bisogna verificare quali sono le possibili esenzioni, particolarmente su alcuni prodotti agricoli, quindi ci sono una serie di elementi che mancano. Così come io non so esattamente a che cosa ci si riferisca quando si parla di investimenti, acquisto di gas e compagnia, questo non sono in grado di valutarlo finché non ho i dati chiari”.