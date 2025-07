Cambogia-Thailandia, l’arrivo in Malesia del presidente thailandese: le immagini prima del vertice

Il leader ad interim della Thailandia Phumtham Wechayachai è arrivato in Malesia in vista di un incontro con il suo omologo cambogiano Hun Manet, che cercherà di garantire un cessate il fuoco nel sanguinoso conflitto di confine in corso. Le truppe di entrambe le parti hanno riferito di combattimenti in corso lungo le zone di confine. I due leader terranno colloqui nella residenza ufficiale del primo ministro malese Anwar Ibrahim, che ospita i negoziati in qualità di presidente del blocco regionale, l’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico.

I combattimenti sono divampati giovedì scorso dopo che l’esplosione di una mina lungo il confine ha ferito cinque soldati thailandesi. Entrambe le parti si sono accusate a vicenda di aver dato inizio agli scontri, che hanno causato almeno 35 morti e oltre 260.000 sfollati da entrambe le parti.