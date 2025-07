Cambogia-Thailandia, cessate il fuoco immediato: l'annuncio ufficiale dopo il vertice in Malesia

La Thailandia e la Cambogia hanno concordato un cessate il fuoco “immediato e incondizionato” a partire dalla mezzanotte per risolvere i sanguinosi scontri al confine, ha dichiarato lunedì il primo ministro malese Anwar Ibrahim. Anwar, che ha presieduto i colloqui in qualità di capo del blocco regionale Asean, ha affermato che entrambe le parti hanno raggiunto un accordo comune per adottare misure volte a riportare la situazione alla normalità.

Il primo ministro cambogiano Hun Manet e il primo ministro ad interim thailandese Phumtham Wechayachai hanno concordato “un cessate il fuoco immediato e incondizionato con effetto dalla mezzanotte del 28 luglio”, ha dichiarato Anwar leggendo una dichiarazione congiunta. Hun Manet e Phuntam hanno salutato con favore l’esito dell’incontro e si sono stretti la mano al termine della breve conferenza stampa.