Sei persone sono morte dopo una sparatoria in un famoso mercato alimentare di Bangkok, secondo quanto riferito dalla polizia thailandese. Un uomo armato ha ucciso cinque persone intorno a mezzogiorno al mercato Or To Kor, prima di togliersi la vita. Il centro medico Erawan ha anche riferito che due donne sono rimaste ferite nell’assalto armato. L’identità e le motivazioni dell’uomo non sono state immediatamente rese note.