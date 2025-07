Aereo evacuato in pista a Denver, i passeggeri nel panico: "Ha preso fuoco, sto tremando"

Un aereo dell’American Airlines, sabato 26 luglio, è stato evacuato d’emergenza poco prima del decollo mentre si trovava sulla pista dell’aeroporto di Denver, negli Stati Uniti. Nel video, girato all’interno della cabina, si vedono i passeggeri che lasciano il velivolo in preda al panico. “Sto tremando, l’aereo ha preso fuoco”, afferma Shay Armistead. La Federal Aviation Administration ha spiegato che il Boeing 737 MAX 8 ha segnalato un “possibile incidente al carrello di atterraggio” durante il decollo per Miami.

I media locali hanno trasmesso un video che mostra i passeggeri, tra cui alcuni con bambini piccoli, mentre scendono dallo scivolo di emergenza. Alcuni sono inciampati alla fine e sono caduti sulla pista. Il principio di incendio è stato spento dai vigili del fuoco.

Un passeggero è stato portato in un centro medico, mentre altri cinque sono stati sottoposti a controlli per verificare eventuali lesioni, ma non hanno avuto bisogno di ricovero.