Usa: guasto in fase decollo, aereo American Airlines evacuato su pista Denver

I passeggeri del volo 3023 dell’American Airlines, da Denver a Miami, a causa di un problema al carrello di atterraggio ieri sono stati costretti ad evacuare l’aereo poco prima del decollo. Lo riporta ‘Fox Business’ mostrando le immagini delle persone che abbandonano l’aereo invaso dal fumo sulla pista dell’aeroporto internazionale di Denver.

“I vigili del fuoco di Denver hanno dichiarato di aver spento un incendio dopo essere intervenuti sul velivolo. Tutti i 173 passeggeri e i sei membri dell’equipaggio a bordo del Boeing 737 Max 8 sono stati estratti sani e salvi dall’aereo”, riporta il sito.

Nelle immagini si vedono persone uscire su uno scivolo di emergenza prima di correre via dall’aereo. American Airlines ha confermato che l’aereo a Denver ha avuto un problema di manutenzione a un pneumatico e che l’aereo è stato messo fuori servizio per essere ispezionato da un team di manutenzione. “Il volo 3023 ha avuto un problema meccanico durante la fase di decollo – ha dichiarato la compagnia aerea in una nota a Fox Business -. Tutti i passeggeri e l’equipaggio sono sbarcati in sicurezza e l’aereo è stato messo fuori servizio per essere ispezionato dal nostro team di manutenzione. Ringraziamo i membri del nostro team per la loro professionalità e ci scusiamo con i nostri clienti per l’accaduto”.

La Federal Aviation Administration sta indagando sull’incidente. “Il volo American Airlines 3023 ha segnalato un possibile incidente al carrello di atterraggio durante la partenza dall’aeroporto internazionale di Denver intorno alle 14:45 ora locale di sabato 26 luglio – ha dichiarato la FAA in un comunicato -. I passeggeri sono stati evacuati sulla pista e sono stati trasportati al terminal in autobus”.