Incendio a Villasimius: fiamme in spiaggia, bagnanti in fuga

Panico domenica pomeriggio a Villasimius in Sardegna, dove un imponente incendio di vegetazione è divampato nella zona di Punta Molentis. Circa 200 bagnanti sono stati evacuati via mare con i gommoni e sono state centinaia le macchine bruciate dal rogo, che è stato alimentato dal vento di maestrale che da sabato soffia sulla regione. Un inferno di fuoco che ha trasformato la vacanza in un incubo: erano circa 600 i bagnanti in spiaggia quando la situazione è precipitata, alcuni hanno tentato di recuperare le auto mentre le famiglie raccoglievano teli e ombrelloni ma la maggior parte delle vetture è stata distrutta dalle fiamme. Per ora non si registrano feriti.