Gaza, Starmer: “Al lavoro con Giordania per aiuti GB nella Striscia”

Il Regno Unito sta “lavorando con urgenza” con la Giordania per far arrivare aiuti britannici a Gaza. Lo annuncia il primo ministro britannico, Keir Starmer, all’indomani dell’annuncio dell’esercito israeliano, che ha fatto sapere che consentirà i lanci aerei di aiuti nella Striscia richiesti dalla Giordania. Un funzionario giordano ha affermato che i lanci di aiuti consisteranno principalmente in cibo e latte in polvere. L’organizzazione umanitaria World Central Kitchen (Wck), intanto, ha annunciato che riprenderà le operazioni di cucina a Deir al-Balah, dopo essere stata costretta a interromperle a causa della mancanza di generi alimentari. Wck ha affermato che cercherà di servire 60mila pasti al giorno attraverso la sua cucina da campo e le cucine comunitarie dei suoi partner.