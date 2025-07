Durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo stadio della Salernitana, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, scherza rivolgendosi al presidente dei granata Maurizio Milan. Al dirigente, presente in sala, dice di augurarsi risultati lusinghieri, degni di uno stadio all’avanguardia: “Prepariamoci pure per la Champions se no che c…… lo facciamo a fare”.