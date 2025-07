Dazi, Acquaroli: "Confidenti sul ruolo dell'Italia in Europa"

“Abbiamo la preoccupazione che possono avere tutti. Siamo confidenti sul ruolo dell’Italia in Europa che ha evitato di scongiurare una guerra commerciale che non sarebbe stata assolutamente utile. Confidiamo nella diplomazia di chi sa che c’è la responsabilità e la maturità di dover trovare un punto d’intesa a tutela reciproca, perché pensiamo che anche i nostri prodotti, che rappresentano un’eccellenza, siano nell’interesse di tutti”. Lo ha ribadito il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, sul tema dazi e Marche a margine dell’evento ‘Spazio Made in Italy’ organizzato dai gruppi di Camera e Senato di FdI a Senigallia (Ancona).