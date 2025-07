Protesta studenti a Roma, flash-mob contro il caro-affitti: “Basta studentati di lusso”

Flash-mob in Campidoglio, a Roma, degli studenti di Cambiare Rotta e OSA. Motivo della protesta la creazione di uno studentato nell’area dei mercati generali per conto del fondo Hines, considerato dai manifestanti uno dei “padroni del cemento che ha creato e sfruttato il sistema di spartizione della città per cui la giunta Sala è oggi indagata”.

Gli studenti si oppongono al “modello Gualtieri-Sala degli studentati privati e degli affitti alle stelle”. Una rappresentanza è, infatti, salita in comune per assistere all’assemblea capitolina in corso, durante la quale era appunta discussa la rigenerazione dell’area dei mercati generali. Filippo Girardi, attivista di Cambiare Rotta, denuncia quindi lo “studentwashing” praticato tramite questi progetti, che mentre “si fa finta di dare qualcosa gli studenti” aprono “un’autostrada ai palazzinari di tutto il mondo”.