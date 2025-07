Napoli, inaugurata l’esposizione ‘ Capodimonte doppio Caravaggio’

Inaugurata dal direttore Eike Schmidt, alla presenza del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l’esposizione ‘ Capodimonte doppio Caravaggio’. Fino al 2 novembre, l’Ecce Homo di Caravaggio, riscoperto nel 2021 a Madrid, è l’ospite speciale del Museo e Real Bosco di Capodimonte in dialogo con il capolavoro la Flagellazione di Cristo. Entrambe le opere furono realizzate nei soggiorni napoletani del Merisi (1606/1607 e 1609). ‘Capodimonte doppio Caravaggio’ vuole essere anche un omaggio alle celebrazioni per i 2500 anni della città ed è un’iniziativa promossa in collaborazione con il Comune di Napoli.