Morte di Hulk Hogan, le imprese e la carriera dell'icona pop: le immagini

Hulk Hogan, icona del wrestling professionistico celebre per il suo look baffi e bandana, che ha trasformato questo sport in un business multimiliardario e in un fenomeno culturale, è morto giovedì all’età di 71 anni. A Clearwater, in Florida, le autorità hanno risposto a una chiamata mattutina che segnalava un arresto cardiaco. Hogan è stato dichiarato morto in ospedale, secondo quanto riferito dalla polizia in una dichiarazione su Facebook.

Hogan, il cui vero nome era Terry Bollea, era forse la più grande star nella lunga storia della WWE. È stato l’attrazione principale del primo WrestleMania nel 1985 ed è stato un punto fermo per anni, affrontando tutti, da Andre The Giant e Randy Savage a The Rock e persino il presidente della compagnia Vince McMahon. Ha vinto almeno sei campionati WWE ed è stato inserito nella WWE Hall of Fame nel 2005. Una delle figure più riconoscibili della cultura pop, Hogan ha aiutato la WWE a raggiungere il riconoscimento mondiale negli anni ’80.

La WWE porge le sue condoglianze alla famiglia, agli amici e ai fan di Hogan“, ha dichiarato la WWE. ”Hulkamania”, come veniva chiamata l’energia che creava, ha iniziato a diffondersi a metà degli anni ’80 e ha portato il wrestling professionistico nel mainstream. Era un eroe americano che sventolava la bandiera con i baffi a ferro di cavallo, l’abbigliamento rosso e giallo e le braccia massicce che chiamava i suoi “pitoni da 24 pollici”. Alla Convention Nazionale Repubblicana del 2024, Hogan ha fuso le classiche mosse della WWE con la retorica del presidente Donald Trump per sostenerlo con veemenza.