Wrestling, morto a 71 anni Hulk Hogan: quando si strappò la maglietta per Trump

Il mondo del wrestling è in lutto per la morte dell’icona Hulk Hogan all’età di 71 anni. Secondo quanto riferisce il sito americano TMZ l’ex campione del mondo è deceduto nella sua casa di Clearwater, in Florida, questa mattina presto, colto da un malore. Inutili i soccorsi, Hogan è stato portato fuori dalla sua proprietà in barella e poi in ospedale in ambulanza.

La causa della sua morte al momento non è ancora stata resa nota, ma sempre secondo Tmz si tratterebbe di un arresto cardiaco. Hogan, il cui vero nome è Terry Bollea, era uno dei nomi più importanti di questo sport e dopo aver smesso l’attività agonistica era testimonial della WWE. Nel video, il suo sostegno a Donald Trump all’indomani dell’attentato subito dall’attuale presidente degli Stati Uniti.