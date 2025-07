Cambogia-Thailandia, conflitto a fuoco tra militari al confine: i civili in fuga tra spari ed esplosioni

Soldati thailandesi e cambogiani si sono scontrati a colpi d’arma da fuoco in diverse zone contese al confine, ferendo tre civili. Gli scontri a fuoco arrivano dopo che i due Stati hanno ridotto le relazioni diplomatiche in seguito a una disputa in rapida escalation. I video dell’emittente indipendente thailandese TPBS hanno mostrato persone in fuga dalle loro case e si nascondevano in un bunker di cemento giovedì 24 luglio, tra esplosioni e spari, nella provincia thailandese di Surin.

Il primo scontro a fuoco è avvenuto in una zona dove sorge l’antico tempio di Prasat Ta Moan Thom, lungo il confine tra la provincia thailandese di Surin e la provincia cambogiana di Oddar Meanchey. Sia la Thailandia che la Cambogia si sono accusate a vicenda di aver aperto il fuoco per prime.