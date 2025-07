L’Aula del Senato ha approvato all’unanimità, in prima lettura, il ddl per l’introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime. Il provvedimento passa ora all’esame della Camera. Lungo applauso dell’Assemblea alla lettura del risultato della votazione.