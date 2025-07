Milano, Sala: “Rapporto con Pd solido se nessuno cambia regole ingaggio”

“Il rapporto col PD è solido e rimarrà tale se nessuno, da entrambe le parti, penserà di poter cambiare le regole di ingaggio che abbiamo sempre avuto”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, rispondendo a una domanda sul legame con il Partito Democratico a margine dell’inaugurazione dello Smartcitylab Milano in via Ripamonti 88. “È evidente che bisogna parlarsi, ascoltarsi”, ha aggiunto il primo cittadino, ammettendo: “Io a volte taglio un po’ le curve, vado in fretta, ma d’altro canto penso che la mia indipendenza sia stata un valore per tutti e dovrà continuare a essere così”.