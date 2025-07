Obama arrestato alla Casa Bianca, il video fake postato da Trump

Un video (fake) che mostra l’arresto di Barack Obama mentre si trova nello Studio Ovale della Casa Bianca assieme a Donald Trump. Lo ha postato, e poi rimosso, lo stesso presidente Usa sul social Truth. Si tratta di immagini generate con l’intelligenza artificiale. Si vede l’ex capo della Casa Bianca portato via in manette e poi dietro le sbarre: in sottofondo la canzone YMCA dei Village People. Trump ha anche condiviso dei video da TikTok dove si vedono anche moltri altri esponenti del Partito Democratico, tra i quali Joe Biden e Nancy Pelosy, che affermano: “Nessuno è al di sopra della legge”.