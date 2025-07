Usa, manifestanti picchiati dalla polizia a Cincinnati: il video

Manifestanti picchiati dalla polizia. Le immagini arrivano da Cincinnati, Stati Uniti. I fatti sono avvenuti il 17 luglio scorso durante una protesta. Tredici persone sono state arrestate, tra cui una giornalista e un tirocinante fotografo che stavano lavorando per CityBeat, un organo di informazione e intrattenimento di Cincinnati. Le forze dell’ordine hanno dichiarato che i manifestanti sono stati arrestati per aver bloccato il Roebling Bridge e per non aver obbedito all’ordine di disperdersi.

L’evento è stato organizzato a sostegno di Ayman Soliman, un immigrato egiziano che lavorava come cappellano al Cincinnati Children’s Hospital e che è stato fermato la scorsa settimana dopo essersi presentato per un controllo di routine presso l’ufficio dell’ICE (United States Immigration and Customs Enforcement).