Ucraina, Zelensky: “Proposto colloqui a Russia per la prossima settimana”

(LaPresse) Il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale ucraino Rustem Umerov “ha riferito di aver proposto alla parte russa un nuovo incontro per la prossima settimana”. È quanto fa sapere il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo consueto messaggio serale postato sui social. “È necessario intensificare i negoziati”, aggiunge, “bisogna fare tutto il possibile per ottenere il cessate il fuoco. E la parte russa deve smettere di nascondersi dalle decisioni”. “Scambio di prigionieri. Ritorno dei bambini. Fine delle uccisioni. È necessario un incontro a livello di leader per garantire realmente la pace, una pace duratura”, continua Zelensky, “l’Ucraina è pronta per un incontro di questo tipo”.