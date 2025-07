Strage via D'Amelio, il ricordo dei Vigili del Fuoco dopo 33 anni

(LaPresse) I vigili del fuoco hanno commemorato la strage di via D’Amelio, avvenuta il 19 luglio 1992 a Palermo, con un video pubblicato sul loro profilo X. Il tragico attentato mafioso, che costò la vita al giudice Paolo Borsellino e a cinque agenti della sua scorta, è stato ricordato con grande emozione. Nel video, l’operato e il sacrificio delle forze dell’ordine vengono sottolineati, in segno di rispetto e memoria per le vittime di quella tragica giornata. La strage rappresenta uno dei momenti più dolorosi nella lotta contro la mafia in Italia.