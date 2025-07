Strage via D'Amelio, Antoci (M5s): "Legalità e giustizia al centro, no ad attacchi alla magistratura"

(LaPresse) Giuseppe Antoci, eurodeputato M5s, a 33 anni dalla strage di via D’Amelio interviene da Palermo per commemorare le vittime delle stragi mafiose, ribadendo i valori di giustizia e legalità del Movimento 5 Stelle. Antoci esprime amarezza per una politica che ignora la questione morale e critica il ministro della Giustizia, Carlo Nordio per gli attacchi alla magistratura. Denuncia il cambio di atteggiamento verso la Procura del capoluogo siciliano che catturò il boss Matteo Messina Denaro, ora accusata di perseguitare la politica. Antoci conclude rilanciando l’impegno per la verità e la giustizia.