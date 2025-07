Paolo Borsellino, quel che resta della borsa del giudice ucciso

Oggi, 33 anni fa anni, una bomba fatta esplodere in via d’Amelio, a Palermo, uccise il giudice antimafia Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta. “La strage di via D’Amelio ha impresso un segno indelebile nella storia italiana. La morte di Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta voluta dalla mafia per piegare le istituzioni democratiche, a meno di due mesi dall’attentato di Capaci, intendeva proseguire, in modo eversivo, il disegno della intimidazione e della paura”, ha ricordato il capo dello Stato Mattarella. A Montecitorio, in Transatlantico, è stata esposta la borsa che Borsellino, amico e collega di Giovanni Falcone, ucciso due mesi prima, aveva con sé anche in quel 19 luglio 1992.