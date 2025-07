L’iconica casa-capsula di Tokyo esposta al MoMA di New York

Le casette della Nakagin Capsule Tower sono state esposte al Museum of Modern Art di New York. Si tratta di un progetto dell’architetto Kisho Kurokawa: l’iconica torre fu aggiunta allo skyline di Tokyo nel 1972 ma nel 2022 è stata demolita. Quattordici capsule monoposto (su 140) sono state quindi recuperate e portate al MoMA. Gli interni sono come gli originali, completi di bagno e dispositivi elettronici che all’epoca erano all’avanguardia.

“La Nakagin Capsule Tower è l’esempio più famoso dell’architettura metabolista, un movimento architettonico nato nel 1960 in Giappone, che considerava l’architettura, gli edifici e le città come organismi viventi in grado di crescere, evolversi e cambiare nel tempo. In questo caso, l’edificio avrebbe dovuto avere più vite”, spiega Evangelos Kotsioris, assistente curatore di architettura e design al MoMA. “Le capsule sarebbero state sostituite ogni 25 o 30 anni. Ma nel caso di questo progetto ciò non è avvenuto. Tuttavia, è stato un progetto estremamente influente sia per gli architetti che per il grande pubblico”.