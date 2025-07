Principe Harry come la madre Diana attraversa un campo minato in Angola

Il principe Harry, come già fece la madre Diana, ha attraversato un campo minato ancora attivo in Angola, indossando un giubbotto antiproiettile per sostenere la campagna di sensibilizzazione contro le mine antiuomo. L’iniziativa è stata promossa da Halo Trust, la stessa organizzazione benefica con cui collaborò sua madre, la principessa Diana, nel 1997. Le immagini di Diana nei campi minati contribuirono, allora, alla ratifica del trattato internazionale per la messa al bando delle mine. Harry si trovava nei pressi del villaggio di Cuito Cuanavale, nel sud del Paese, già visitato in una campagna simile nel 2019. Dal 2008, secondo Halo Trust, oltre 80.000 persone sono rimaste uccise o ferite dalle mine in Angola. L’organizzazione ha distrutto più di 120.000 ordigni, ma restano ancora da bonificare circa 1.000 campi minati.