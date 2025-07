Inchiesta urbanistica, Santanchè: "Milano è un modello ma non chiedo dimissioni per questioni di giustizia"

“Mi dispiace molto perché il modello Milano è un modello. Milano ha avuto un grandissimo sviluppo, iniziato con il sindaco Albertini, con il sindaco Moratti. Poi su questa giunta posso dire di tutto e di più, perché non è la mia giunta. Io vivo a Milano, non è la giunta che fa le cose che mi piacerebbe vedere per questa città, ma non sono abituata a speculare su quelle che sono le indagini, su quello che sta succedendo in questi giorni. Le dimissioni le chiedo per l’operato della giunta Sala, per la visione che ha avuto della città di Milano. Ma non chiederei mai le dimissioni né di Sala né degli assessori per delle questioni legate alla giustizia. Se uno è garantista, è garantista con gli amici e con gli avversari”.

Così la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, in merito all’inchiesta urbanistica a margine del Forum Italia- Paesi Balcanici a Castel Sant’Angelo.”Non si può essere a semaforo verde o rosso per chi appartiene al mio partito o al centrodestra. Io sono garantista a tutti i livelli, quindi non mi esprimo. La giunta trovo che ha lavorato molto male, quindi da un punto di vista politico il mio giudizio è assolutamente pessimo e doveva andare già a casa tempo fa”, prosegue. “Per quanto riguarda le indagini stiamo parlando delle tesi dell’accusa. Vorrei sentire le tesi della difesa e poi comunque non chiederò mai della mia vita a qualcuno che si dimetta per delle questioni di giustizia”, conclude.