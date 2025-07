Gas, rinnovo accordo Italgas-Cadent: digitalizzazione, decarbonizzazione e rinnovabili

Rinnovato il ‘Memorandum of Understanding’ tra Italgas e Cadent, la cui prima firma risale al 2023. Obiettivo dell’accordo tra i due colossi del gas italiano e britannico quello di rafforzare la collaborazione nei settori dell’innovazione tecnologica, della digitalizzazione e della sostenibilità delle reti di distribuzione del gas, con una visione comune sugli obiettivi della transizione energetica. L’accordo è stato rinnovato nella sede romana di Italgas, alla presenza di Paolo Gallo, Chief Executive Officer dell’azienda, Howard Forster, Chief Operating Officer di Cadent e dell’on. Alessandro Cattaneo, deputato della Repubblica italiana e presidente del gruppo di amicizia Italia – Regno Unito all’interno del Parlamento.

“Questo accordo che rinnoviamo è certamente utile perché permette uno scambio di esperienze e competenze estremamente importante”, commenta Gallo, secondo cui il memorandum garantisce un lavoro sull’innovazione tecnologica, che è quella “ci aiuterà a superare questo approccio ideologico, portandoci invece su un pragmatismo e una neutralità tecnologica vera, che poi vuol dire andare ad individuare le soluzioni più efficienti, dal punto di vista di costo e della CO2, per decarbonizzare il metano”.

“La collaborazione con Italgas dimostra che abbiamo raggiunto una leadership globale in termini di digitalizzazione del business e di transizione digitale, che di fatto hanno permesso di accelerare il percorso verso al decarbonizzazione”, rivendica Forster, che sottolinea anche come questa partnership stia “crescendo di giorno in giorno”, promettendo grandi cose per il futuro. “Mi piace sottolineare che oggi si firma un accordo di dialogo tra paesi diversi che decidono di collaborare. E nel tempo difficile in cui viviamo mi sembra una notizia da sottolineare”, è la considerazione finale di Cattaneo, che conclude: “Sono i due più importanti campioni nazionali del gas, che decidono di fare un accordo per scambiarsi esperienze, tecnologie sul tema più importante di tutte: la transizione energetica per arrivare alla sostenibilità ambientale.