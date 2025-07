Usa, incendio divampa nel Grand Canyon: distrutto anche uno storico lodge

Un incendio boschivo che si è propagato rapidamente ha distrutto uno storico lodge e decine di altre strutture sul North Rim del Grand Canyon, costringendo le autorità a chiudere l’accesso a quella zona per tutta la stagione. Lo ha comunicato domenica il parco. In cenere il Grand Canyon Lodge, l’unico alloggio all’interno del parco sul North Rim. Tra le altre 50-80 strutture distrutte ci sono il centro visitatori, la stazione di servizio, un impianto di trattamento delle acque reflue, un edificio amministrativo e alcuni alloggi per i dipendenti. Anche “numerose” capanne storiche della zona sono state distrutte. Due incendi boschivi stanno bruciando nella zona del North Rim o nelle vicinanze, noti come White Sage Fire e Dragon Bravo Fire.