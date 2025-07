Usa, Trump visita il Texas dopo le devastanti alluvioni

(LaPresse) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, la first lady Melania Trump e il governatore del Texas Greg Abbott hanno incontrato i soccorritori durante la visita nella zona centrale del Texas devastata dalle inondazioni.

Vicino a un camion dei pompieri parcheggiato accanto ad alberi sradicati, la coppia presidenziale e Abbott sono stati visti mentre osservavano una mappa e ricevevano informazioni dai funzionari della protezione civile.

Il presidente, in giacca e cravatta, indossava un cappellino bianco con la scritta USA per proteggersi dal caldo. La first lady Melania Trump era vestita in modo informale, con una giacca color cachi, pantaloni verde oliva e scarpe da ginnastica Converse, oltre al suo cappellino scuro. In seguito, i Trump hanno posato per delle foto con agenti di polizia e funzionari che indossavano elmetti protettivi.