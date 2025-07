Ucraina, Zelensky: "Forniture militari da Usa sono state ripristinate"

(LaPresse) “Abbiamo ricevuto segnali politici ai massimi livelli – buoni segnali – anche dagli Stati Uniti e dai nostri amici europei. Secondo tutti i rapporti, gli invii di aiuti sono stati ripristinati. La prossima settimana continueremo il nostro lavoro con la parte americana a livello militare; in particolare, i nostri militari collaboreranno con il generale Kellogg”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo messaggio serale pubblicato sul suo profilo Telegram.”Al momento, stiamo lavorando con i nostri partner per nuove forniture, aumentare la produzione di armi in Ucraina e equipaggiare il nostro esercito. Abbiamo già buoni accordi e prevediamo di raggiungerne altri: ci lavoreremo nelle prossime settimane”, ha aggiunto Zelensky per cui rimane “fondamentale attuare ogni accordo il più rapidamente possibile”.