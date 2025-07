Messi, il ricordo del suo gol preferito diventa un’esperienza sensoriale

(LaPresse) Entra nella mente di Lionel Messi: è questo ciò che permette di fare una nuova installazione artistica realizzata in collaborazione tra Messi e l’artista Refik Anadol. Usando strumenti di intelligenza artificiale, Anadol ha creato un’opera che consente alle persone di “rivivere” il colpo di testa che ha deciso la finale di Champions League del 2009 tra Barcellona e Manchester United allo stadio Olimpico di Roma, dal punto di vista emotivo e mentale di Messi. Intitolata “Living Memory: Messi – A Goal in Life”, l’installazione permette ai visitatori di entrare in una stanza e immergersi nella mente del calciatore. Secondo l’artista, si tratta di una collaborazione al 50% tra uomo e macchina: i dati provengono da Messi, Anadol imposta i parametri artistici, e l’intelligenza artificiale contribuisce alla realizzazione. L’opera è in asta da Christie’s a New York, con una base di partenza di 1,5 milioni di dollari. Il ricavato sarà devoluto a UNICEF e alla fondazione benefica dell’Inter Miami. L’asta online è aperta sul sito christies.com dall’8 al 22 luglio 2025.