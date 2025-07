L'elefante Kenya arriva al santuario brasiliano dopo un viaggio di cinque giorni dall'Argentina

(LaPresse) L’elefantessa Kenya è arrivata all’Elephant Sanctuary Brazil, diventando la nuova ospite del rifugio di oltre 1.000 ettari situato nella Chapada dos Guimarães, nel Mato Grosso. Ha attraversato il confine dall’Argentina per raggiungere il santuario, che ora ospita sette elefanti. L’ultimo arrivato, Pupy, è arrivato ad aprile. Kenya era l’ultimo elefante rimasto in Argentina, dopo aver trascorso gran parte della sua vita da sola in uno zoo di Mendoza. Trasportare un elefante che non aveva mai lasciato il suo recinto non è stato un compito semplice.

Sono stati necessari mesi di preparativi e addestramento per garantire a Kenya il massimo comfort durante il viaggio di quasi 4.000 chilometri. Oltre a Kenya e Pupy, il santuario ospita altri cinque elefanti asiatici, Bambi, Mara, Raia, Maia e Guilhermina, tutti salvati dopo aver trascorso decenni nei circhi o negli zoo.