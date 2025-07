Napoli, Assemblea pubblica dell'Unione Industriali: "Il Sud cresce, Napoli baricentro"

“Il Sud cresce e Napoli è baricentro” questa la sintesi fatta da Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, al termine dell’assemblea pubblica dell’Unione Industriali di Napoli che si è svolta presso la Mostra d’Oltremare. “Il capoluogo campano oggi è centrale per tutto il Mezzogiorno sia per il turismo ma anche, e soprattutto, per la vivacità imprenditoriale”, ha concluso Orsini. Il vicepresidente della Commissione Europea, Raffaele Fitto, ha sottolineato l’impatto positivo della Zona Economica Speciale Unica e del Pnrr in tutte le Regioni del Sud. “Il mare è la carta del mazzo che il Mezzogiorno non ha mai giocato”, ha dichiarato Nello Musumeci, ministro per la Protezione Civile. “Ora finalmente il mare è tornato centrale, impegna oltre 240mila imprese e da lavoro a quasi un milione di persone. Non dobbiamo inventare miracoli nel Sud, dobbiamo solo razionalizzare gli ingredienti di cui già disponiamo”, ha aggiunto. Per Gianfranco Librandi, Telecomunicazioni Italia, “bisogna diminuire la burocrazia, che è un freno per questa Regione” ma soprattutto tagliando i costi dell’energia. In occasione dell’Assemblea pubblica dell’Unione Industriali di Napoli, Enzo Rivellini, presidente del Napoli Racing Show, ha presentato il progetto per la costruzione di un autodromo nell’area ex Italsider di Bagnoli. “E’ stata un’ottima occasione di confronto, con i vertici nazionali di Confindustria, con i vertici politici e amministrativi nazionali e della città di Napoli, per iniziare un percorso per portare la Formula 1 a Napoli”, ha dichiarato Rivellini.