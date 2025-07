Milano: accoltellamento in Fulvio Testi, fermati due 16enni. Le immagini dell'aggressione

Due giovani di 16 anni, italiani di seconda generazione, sono stati fermati dalla Polizia con le accuse di tentato omicidio e rapina aggravata per l’aggressione subita da due fratelli nella notte tra martedì e mercoledì in Viale Fulvio Testi, a Milano. A incastrarli il confronto dei frames della rapina estrapolati dalla telecamere di sorveglianza con altri video di minori dediti a rapine simili. Secondo quanto ricostruito, i presunti aggressori avrebbero incrociato le vittime che stavano rientrando da un concerto a Sesto San Giovanni, raggiungendole mentre erano in attesa del tram. Dopo aver rubato il borsello al fratello più grande, i giovani hanno aggredito il fratello più piccolo, di 32 anni, accoltellandolo alla schiena, per poi fuggire. Il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, dove è tutt’ora ricoverato in gravi condizioni. A casa dei due 16enni sono stati trovati i vestiti indossati durante la rapina, ancora sporchi di sangue. Entrambi i minori hanno precedenti specifici per reati di rapina e lesioni. Uno dei due è risultato inoltre destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale per i Minorenni di Milano per il reato di rapina. Al termine delle perquisizioni, i minori sono stati condotti al Beccaria.