Il principe William gioca una partita di beneficenza di polo ad Ascot

Il principe William ha partecipato venerdì alla Out-Sourcing Inc. Royal Charity Polo Cup 2025 al Guards Polo Club di Ascot.

Durante l’annuale partita di polo, il principe di Galles è sceso in campo indossando una maglia blu con il numero 4. La principessa del Galles non ha preso parte all’evento. Il ricavato della partita è stato devoluto a 10 enti di beneficenza sostenuti dal principe William e dalla principessa Kate, tra cui l’East Anglia’s Children’s Hospices, il Child Bereavement UK e il We Are Farming Minds.