Ancona, svelata la facciata del nuovo ospedale Inrca

Svelata la facciata del nuovo ospedale Inrca di Ancona. Il sopralluogo alla nuova sede dell’Istituto nazionale di riposo e cura per anziani nel Comune di Camerano ha visto la presenza del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, accompagnato dagli assessori regionali all’edilizia sanitaria Francesco Baldelli e alla sanità Filippo Saltamartini. Durante l’ispezione al cantiere, è stata ufficialmente liberata dall’impalcatura la facciata principale della nuova struttura ospedaliera, per mostrate l’avanzamento dei lavori e dell’impegno della Regione nel potenziare i servizi sanitari del territorio. Come ha spiegato Acquaroli “il nuovo Inrca è un’opera fondamentale per la nostra sanità attesa da tantissimi anni sta arrivando finalmente nella fase finale. Oggi è una giornata bella perché abbiamo scoperto la facciata, ma fra qualche mese potremo finalmente entrare. L’ospedale sarà pronto nel 2026. Come i marchigiani ricorderanno è stato un percorso veramente lungo ed essere arrivati finalmente al traguardo è una grande soddisfazione, perché sappiamo quanto l’Inrca sia essenziale per la nostra regione, ma anche per la sanità nazionale. Si tratta di una settore, quello della geriatria e degli anziani, che in virtù di una sempre maggiore longevità è diventato centrale, e il supporto che potrà dare questa struttura a carattere scientifico (Irccs) sarà sempre più fondamentale. Non solo in termini di cure, ma anche per la ricerca scientifica. Certamente vanno completate tutta una serie di impiantistiche e rifiniture interne, però siamo in uno stato molto avanzato come si può facilmente constatare. Se non ci saranno impedimenti entro il 2026 la struttura potrà essere inaugurata”.