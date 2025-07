Home > Video > Torino, incendio in Corso Giulio Cesare: tre persone in ospedale per accertamenti

(LaPresse) Incendio in un alloggio nel pomeriggio di mercoledì in corso Giulio Cesare 9 a Torino in zona Porta Palazzo. Diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Tre persone sono state trasportate in ospedale per accertamenti. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.